РИАМО - 3 фев. Специалисты Госжилинспекции Подмосковья составили рейтинг самых эффективных борцов с сосульками в регионе. Городские округа сравнивали с учетом новой опции мобильного приложения «Проверки Подмосковья», сообщает пресс-служба ведомства.

Контроль за отработкой заданий в приложении был ужесточен, поэтому в январе городские округа сравнивали по эффективности в борьбе с сосульками с применением геометки. С 18 января специалисты надзорного ведомства ежедневно и самостоятельно создают новые задания для управляющих компаний, а затем контролируют исполнение поставленных задач, отслеживая реальное местоположение отправляющего отчет сотрудника.

Новая функция позволяет не допустить фальсификаций и повысить эффективность борьбы с ледовыми образованиями на выступающих элементах многоквартирных домов.

Ранее задания в управляющие компании поступали в соответствии с метеосводками. Результаты их выполнения поступали в виде фотографий с места работ, которые сотрудники отправляли через цифровые ресурсы «Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области».

«Теперь мобильное приложение указывает координаты проведения фотосъемки, а веб-версия отчета в ЕГИС ОКНД высчитывает расхождения в геопозиции объекта и фотографирующего. Это мотивирует сотрудников УК более честно и добросовестно относиться к своим обязанностям, что просто необходимо для обеспечения комфорта и безопасности жителей этой сложной зимой», - отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

С 18 января по 1 февраля управляющие компании муниципалитетов выполнили 402 726 заданий мобильного приложения по осмотру и очистке зданий МКД от снега и наледи. Для сравнения, с 1 по 17 января специалисты обработали лишь 51 790 задач.

Лидером по выполнению поручений в мобильном приложении остается Власиха, где коммунальщики борются с сосульками со стопроцентной эффективность. В топ-10 также вошли Богородский (98,04%), Электрогорск (97,87%), Кашира (97,61%), Пущино (96,52%), Королев (96,21%), Лыткарино (96,08%), Краснознаменск (95,58%), Истра (94,16%) и Молодежный (93,75%).

Также преодолели планку в 90% специалисты Луховиц (93,34%), Протвина (91,34%), Павловского Посада (91,38%), Домодедова (90,54%), Зарайска (90,22%), Лосино-Петровского (90,11%), Одинцовского (89,56%), Реутова (89,45%) и Звездного городка (89,17%). Еще 27 муниципалитетам удалось перейти рубежи в 70 и 80%.

Нестабильная температура и обилие снега приводят к большому объему задач, которые требуется решать оперативно, ведь от этого зависит безопасность жителей. Приложение «Проверки Подмосковья» постоянно совершенствуют, чтобы коммунальщики выполняли свою работу на высочайшем уровне. Однако и сами жители могут помочь достичь в достижении высоких результатов.

«Соблюдайте элементарные правила безопасности, обходя опасные участки, и обязательно сообщайте о сосульках в обслуживающую организацию. УК должна отреагировать немедленно и провести очистку, огородив место работы», – добавила Федина.