РИАМО - 3 фев. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки ситуации с возможными нарушениями при госзакупках в столичном театре «Ленком Марка Захарова», сообщает пресс-служба СКР.

Доложить о результатах проверки глава СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову.

Ранее СМИ сообщали о скандале вокруг «Ленкома Марка Захарова». Журналист Андрей Караулов взял интервью у актрисы Александры Захаровой — дочери бывшего худрука «Ленкома» Марка Захарова, который скончался осенью 2019 года. В интервью речь зашла о возможных непрозрачных методах управления театром директором «Ленкома Марка Захарова» Марком Варшавером.

Как отмечает kp.ru, Караулов отправил письмо о возможных нарушениях в театре в СК России.

Ранее актеры театра также направили Бастрыкину письмо с просьбой прекратить проверять театр, так как проверки мешают труппе работать.