РИАМО - 3 фев. В этом году проведут работы по благоустройству в Центральном парке культуры и отдыха в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Центральный парк культуры и отдыха – главное место для прогулок и отдыха пушкинцев. Благоустройство данной территории очень ждали жители. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» мы начнем комплексную модернизацию парка», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочим предстоит обустроить зону для прогулок жителей, также там появится зона для активного отдыха. Дети смогут играть на детской площадке, а еще создадут спортивно-оздоровительную зону.

Кроме того, в парке обустроят и площадку для проведения массовых мероприятий. Так, там появится сцена в стиле летнего театра, а по сторонам установят павильоны, где будут проходить различные мастер-классы.

А еще после модернизации в парке появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Жители смогут также подключиться к сети Wi-Fi.

Работы планируют завершить в следующем году.