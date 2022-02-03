РИАМО - 3 фев. Люди, которые прошли вакцинацию от Covid-19, при заражении штаммом омикрон в среднем болеют 2-3 дня, сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Заболевают (штаммом омикрон - ред.) и вакцинированные против коронавируса. То, что мы видим по своим сотрудникам, которые заболевают, заболевание протекает у вакцинированных 2-3 дня. Они буквально через 3 дня готовы выйти уже на работу», — сказал Осипов в эфире телеканала «Россия 24».

Врач добавил, что омикрон протекает легче, чем другие штаммы коронавируса, так как у пациентов не диагностируют тяжелых случаев пневмонии.

Ранее Осипов сообщал, что в Московской области уже можно говорить о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 791 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали 13 435 человек, выздоровели 637 594 пациента.