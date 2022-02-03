РИАМО - 3 фев. Один человек погиб, двое получили травмы в ДТП, которое произошло днем в четверг на 50-м км Дмитровского шоссе на территории Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 14 часов. Грузовик врезался в стоящую автовышку, которая проводила ремонтные работы.

В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали. На месте ЧП находятся сотрудники ДПС, обстоятельства устанавливаются.