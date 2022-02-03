РИАМО - 3 фев. В Центр управления регионом Московской области в январе поступило 66 обращений, которые относятся к сфере компетенций Главного управления региональной безопасности Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в этот перечень входят вопросы по безопасности, ритуальным услугам.«В ЦУР за январь поступило 7 жалоб о продаже наркотиков, 46 вопросов касались системы «Безопасный регион», 11 обращений зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», 2 обращения по категории «Информация о проведении работ по итогам голосования на портале Добродел «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», – отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Наибольшее число обращений было связано с установкой видеокамер системы «Безопасный регион» по конкретным адресам, а также удаление надписей о продаже запрещенных веществ и устранении нарушений в сфере погребения. Также жители просили продлить срок хранения видеозаписи с камер.

Наиболее часто за помощью по этим темам обращались жители Мытищ, Ленинского и Одинцовского округов.