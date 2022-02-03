РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. МособлЕИРЦ сместит сроки выпуска платежных документов в Подольске в марте на несколько дней в связи с тем, что февраль — короткий месяц, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поэтому жители Подольска получат квитанции за ЖКУ с начислениями за февраль ориентировочно до 5 марта.

Без комиссии оплатить счета можно в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчетного центра.

Начисление пеней начинается с 31-го дня просрочки от установленного срока оплаты. Своевременная оплата ЖКУ позволяет распределить финансовую нагрузку и избежать увеличения начислений.