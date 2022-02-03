РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. В Московском областном перинатальном центре в Балашихе стартует движение «Сдай мазок - забери листок», мероприятие направлено на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний молочных желез и шейки матки у молодых мам, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Мы приглашаем женщин через год после родов для обследования. <...> В обследование входит: осмотр врача акушера-гинеколога, осмотр молочных желез, мазок из цервикального канала на онкоцитологию, при необходимости дополнительное обследование», - говорится в сообщении.

Записаться на обследование можно по телефону: 8 (495) 521-02-60.

С собой необходимо взять паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.