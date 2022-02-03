РИАМО - 3 фев. В Московской области за минувшие сутки зафиксирован 8721 случай заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев Covid-19 выявили в Ленинском округе – 1149, Королеве – 739, Красногорске – 562, Одинцовском округе – 439, округе Пушкинский – 423. Об этом сообщает оперштаб области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Коломне за сутки зарегистрировали 382 случая заболевания, в Раменском – 366, в Балашихе – 359, в Ступине – 339, в Серпухове – 333.

Также 281 случай был выявлен в Сергиево-Посадском округе, 274 – в Люберцах, 256 – в Жуковском, 231 – в Наро-Фоминском округе, 218 – в Мытищах, 200 – в Солнечногорске, 189 – в Истре, 183 – в Егорьевске, 149 – в Щелкове, 145 – в Орехово-Зуевском округе, 142 – в Подольске, 110 – в Павловском Посаде и 101 – в Клину.

В Домодедове зафиксировали 98 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Воскресенском округе – 85, в Ивантеевке – 79, в Дмитровском округе – 73, в Кашире – 67, в Котельниках – 56, в Реутове – 54, в Долгопрудном – 54, в Лобне – 51, в Электрогорске – 48, в Можайском округе и Шатуре – по 42, в Волоколамске – 38, в Чехове – 36, в Краснознаменске – 34, в Озерах – 33, в Рузском округе – 32, в Бронницах – 31.

28 заражений подтвердилось в Дубне, 24 – в Луховицах, 23 – в Шаховской, 19 – в Дзержинском, 16 – во Власихе, 15 – в Химках, 14 – в Богородском округе, по 11 – в Лосино-Петровском и Лыткарине, 10 – в Электростали, 8 – в Лотошине, по 6 – в Зарайске, Серебряных Прудах и Фрязине и 1 случай – в Черноголовке.

Ни одного случая заболевания коронавирусом не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Талдомском округе.

С начала пандемии в Подмосковье было зафиксировано 791 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами пандемии стали 13 435 человек. Выздоровели после заболевания коронавирусом 637 594 пациента.