РИАМО - 3 фев. Порядка 15 тыс. саженцев деревьев и кустарников были высажены на улицах подмосковного Реутова в течение прошлого года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В рамках муниципального проекта «Зеленый каркас» продолжаем создание типового озеленения на улицах, в скверах и парках, а также во дворах многоквартирных домов. В 2021 году масштабное озеленение коснулось Центрального городского парка и улицы Октября. Всего на городских субботниках и в ходе планового озеленения за 2021 год мы высадили порядка 15 тыс. деревьев и кустарников. Многие саженцы – крупномерные», - сказал Каторов.

Помимо этого, совместно с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения»» реализуются крупные проекты в сфере городского благоустройства. Так, в 2021 году по просьбам жителей реконструирована улица Железнодорожная - от улицы Ашхабадской до входа в парк «Фабричный пруд» рядом с медико-санитарной частью №5.

«Кроме того, мы хотели реализовать благоустройство большого сквера за ДК «Мир» еще в прошлом году, но пандемия внесла свои коррективы. В 2021 году мы реализовали первый этап реконструкции - проложены новые пешеходные дорожки, обустроены площадки для размещения скамеек и малых архитектурных форм», - продолжил глава Реутова.

В ходе проведения второго этапа реконструкции сквера за ДК «Мир» в 2022 году в сквере появятся «сухой» фонтан, навесы из природных материалов, спортплощадка и скейтпарк для занятий экстремальными видами спорта, территория для настольных игр. Бюджетное финансирование составит 120 млн рублей. В реализации проекта также принимает участие градообразующее предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения»».

Как сообщалось ранее, несколько лет подряд с 2018 года Реутов занимает ведущие места в рейтинге комфортных городов, становясь первым в группе «Больших городов» с населением от 100 до 250 тыс. человек.