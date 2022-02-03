РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 фев. Жителям Щелкова напоминают, что региональным материнским капиталом можно будет оплатить подведение газопровода и покупку оборудования в рамках программы социальной газификации, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С 1 марта можно подать заявление через портал госуслуг Московской области и оплатить подведение газопровода и покупку оборудования средствами маткапитала.

Раньше сертификат на региональный маткапитал можно было использовать только при покупке жилья и для образования ребенка.