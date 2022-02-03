РИАМО - 3 фев. Московские правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью молодого человека. По версии следствия, в осенью прошлого года в ходе конфликта у кафе на Новом Арбате злоумышленник выстрелил из пистолета в 24-летнего оппонента и скрылся, сообщается на сайте «МВД медиа».

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Полиция установила личность преступника, ему заочно предъявили обвинение.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии и Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области задержали фигуранта в столице. При обыске по месту его жительства обнаружены боеприпасы и три предмета, конструктивно схожих с пистолетами», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Результаты экспертного заключения подтвердили, что один из предметов является короткоствольным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.