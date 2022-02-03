РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. В подмосковном Королеве не подтвердились подозрения на выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Жители Королева обратились в Минэкологии и сообщили о том, что местные производственные предприятия якобы производят выбросы в атмосферный воздух с высокими концентрациями загрязняющих веществ. Подведомственное Минэкологии учреждение «Мособлэкомониторинг» организовало внеплановый выезд мобильной экологической лаборатории в городской округ.

«Мобильная лаборатория оперативно выехала по обращениям граждан в микрорайон Юбилейный. Пробы воздуха были взяты в трех точках, анализировались концентрации 9 основных загрязняющих веществ, в том числе в зоне влияния выбросов АО «Мострансавто», ООО «Группа «Селена» и ЗАО «Королевская шелковая фабрика «Передовая текстильщица». Превышений ПДК (предельно допустимая концентрация, ред.) загрязняющих веществ не выявлено, их концентрации колебались от 0,2 до 0,7 ПДК", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Наблюдения проводились в условиях, не способствовавших рассеиванию загрязняющих веществ, что подтверждает вывод об отсутствии превышений.

Глава Минэкологии добавил, что результаты выездов мобильных лабораторий подтверждаются данными с двух стационарных датчиков контроля качества воздуха, установленных в Королеве. В случае выявления превышения ПДК загрязняющих веществ информация будет передана инспекторам эконадзора для проверки.