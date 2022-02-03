РИАМО - 3 фев. Работы по газификации в рамках президентского проекта социальной газификации идут в графике в Подмосковье, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Мы находимся в графике. За первый квартал мы должны догазифицировать 295 населенных пунктов. На январь мы заложили для себя план 19 населенных пунктов. Мы его выполнили на 100%», – заявил Баранов.

Он отметил, что силы в январе были брошены на участки жителей там, где уличный газопровод уже проложен.

«У нас почти 13 тысяч жителей заключили договора в прошлом году. Но люди продолжают подавать заявки», – объяснил гендиректор «Мособлгаза».

По его словам, в феврале работы стартуют практически в 150 населенных пунктах.

«На этой неделе уже в 60. Нет никаких сомнений, что до конца первого квартала мы работы завершим», – заключил Баранов.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>