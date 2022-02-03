РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Глава Подольска инициировал прокурорскую проверку деятельности регионального оператора, ведется сбор материалов, сообщает администрация округа.

В Чеховском филиале «МСК-НТ» сбои в работе объясняют выходом из строя транспортных средств, болезнью водителей, обильными снегопадами, невозможностью подъехать к контейнерным площадкам из-за припаркованных автомашин. Муниципалитет вынужден привлекать для загрузки мусора сотрудников УК, дополнительную технику подрядных организаций. При этом плату получает «МСК-НТ».

26 января Пестов обратился к первому заместителю Подольского городского прокурора Ильясу Салмину с просьбой о прокурорской проверке деятельности регоператора. 2 февраля Салмин сообщил, что началась проверка в отношении директора Чеховского филиала «МСК-НТ» Романа Куликова. Ему объявили предостережение, провели беседу, предъявили требования о необходимости принятия дополнительных мер к устранению нарушений. Куликов пояснил, что нарушения связаны с природными явлениями.

«В то же время есть график, есть требования и регламент по вывозу мусора, и они должны выполняться. Руководитель филиала обязался предоставить прокуратуре график вывоза мусора. Проверка продолжается», — сказал Салмин.

Пестов отметил, что вывоз мусора в округе на днях едва перешагнул за 83-84%, а ссылки на обилие снега несостоятельны.

«Ежедневно Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) выделяет округу по две машины. До 10-11 машин у регионального оператора не выходят. Мы вынуждены заниматься привлечением дополнительной техники. Об этом хорошо знают наши УК, которые грузят этот мусор в эту технику тоже. Ситуация критическая!» – добавил Пестов.

Всего в Подольске работают 24 единицы техники регоператора, еще 17 единиц от подрядных организаций. Также две единицы МОС АВС и три привлеченной спецтехники от муниципалитета, четыре машины УК для подбора и 8 для перегрузки в контейнеры емкостью 30 кубометров.

Пестов подчеркнул, что муниципальные предприятия не должны работать за регоператора и отвлекать свои ресурсы для коммерческой организации, которая исправно получает от жителей средства за услугу по вывозу ТКО.

«Вот ответы на все вопросы — нет техники регоператора на линиях сегодня! А поэтому и графика нет, они его соблюсти не могут. Но эта цепочка обрывается не в Серпухове и не в Чехове, которые тоже обслуживает Чеховский филиал, а в крупнейшем промышленном центре Московской области – в Подольске», — заключил Пестов.