РИАМО - 3 фев. Средняя заработная плата врачей московских поликлиник за минувший год составила 146 тыс. рублей в месяц, среднего медицинского персонала – 76,5 тыс. рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

С начала пандемии коронавируса работникам поликлиник установили дополнительные стимулирующие выплаты за счет средств федерального бюджета и бюджета Москвы.

Врачи, непосредственно работающие с больными коронавирусом, получают выплаты в размере 120 тыс. рублей. Те специалисты, которые работают в поликлиниках и сталкиваются с Covid-пациентами или принимают пациентов с признаками ОРВИ – 50 тыс. рублей.

Средний медицинский персонал, работающий с больными коронавирусом, получает выплаты 75 тыс. рублей, а работающие с пациентами с ОРВИ – 25 тыс. рублей.

Кроме того, работникам медорганизаций, участвующим в проведении вакцинации и ревакцинации против коронавируса, осуществляются выплаты в размере 200 рублей за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет из числа прикрепленного к медорганизации населения и одного вакцинированного из числа граждан РФ, застрахованных по ОМС, из числа сотрудников трудовых коллективов.

При этом 400 рублей выплачивается за одного привитого в возрасте старше 60 лет из числа прикрепленного к медицинской организации населения.

Стимулирующие выплаты в сентябре-декабре 2021 года произведены на сумму 75,1 млн. рублей.

Специальные отделения ОРВИ и телемедицинская служба продолжают работу в поликлиниках Москвы до стабилизации эпидситуации и устойчивого снижения заболеваемости ОРВИ и штаммом омикрон.