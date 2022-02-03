РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Пробка длиной около 2 км образовалась в центре подмосковного Подольска в четверг днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным на 15:09 в четверг, движение затруднено от съезда с улицы Овражный тупик на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской.

Также заторы отмечаются на улицах Кирова, Симферопольская, Высотная. На автодороге А-107 отмечается затор протяженностью около 6 километров.