РИАМО - 3 фев. На сегодняшний день в Московской области можно говорить о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Вижу, что сегодня пациентов стало меньше. И осторожно скажу, что какую-то стабилизацию мы видим. Но, к сожалению, стали болеть дети. И сегодня в Московской области развернуто уже более 500 коек для детей», - рассказал Осипов в эфире телеканала «Россия 24».

Осипов добавил, что сегодня самому юному пациенту Домодедовского Covid-госпиталя всего 24 дня.

Для того, чтобы избежать заражений коронавирусом врачи советуют прививаться от инфекции. В Подмосковье это можно сделать в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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