РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Лифтовое оборудование заменили в поликлинике №6 на шоссе Энтузиастов, 62 в подмосковной Балашихе, проведенную работу оценил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Замену лифтов в медицинском учреждении провели благодаря губернаторской программе «Развитие здравоохранения в Подмосковье». Работы начались летом 2021 года.

В поликлинике установили два современных подъемника. Это пассажирский лифт грузоподъемностью до 400 кг, рассчитанный на перевозку до 5 человек и грузопассажирский, предназначенный для перевозки маломобильных граждан и транспортировки пациентов. Он может перевозить до 8 человек одновременно.

Ранее лифты заменили в филиале №2 Балашихинской областной больницы по шоссе Энтузиастов, 41. Здесь установили три современных подъемника.

Тарас Ефимов высоко оценил результаты проделанных работ. Кроме того, во время своего рабочего визита парламентарий прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции «Спутником Лайт».