РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Сотрудники «Мособлпожспас» призвали жителей Балашихи быть внимательными и остерегаться падения сосулек с крыш домов, они становятся причиной несчастных случаев, проседания кровельных конструкций домов, строений промышленного назначения, торговых павильонов, объектов социальной инфраструктуры, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В связи с осадками в виде снега в сочетании с повышением температуры воздуха до положительных отметок существует вероятность возникновения несчастных случаев, обусловленных сходом снежных масс и наледи с крыш зданий, а также причинения материального ущерба имуществу.

Поэтому, сотрудники «Мособлпожспаса» призывают граждан быть особенно внимательными. При движении по улицам жителям советуют держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи них автотранспорт. В условиях плотной жилой застройки не игнорировать выставленные коммунальными службами ограждения, там, где нависают сосульки или идет очистка крыш от снега.

Нельзя приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям; не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега; при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой; не ходить по улице в наушниках, так как есть вероятность не услышать шум падающего снега с крыши.

Спасатели также предупреждают, что если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нельзя и бежать от здания. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Необходимо быть крайне внимательными. После падения с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.

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