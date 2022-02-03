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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования находится в Московской области в деревне Андрейково.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Здесь можно увидеть множество диких животных самых разных видов, которые живут в вольерах и загонах на территории размером около четырех гектаров.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В 2021 году в центр реабилитации диких животных поступили 120 особей, из которых половина – представители средней полосы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Также в центр попадают экзотические животные. Так, в прошлом году поступили крокодил, песец, шесть приматов, четыре енота, 13 экзотических змей, четыре лисы, несколько уток и десятки хищных птиц.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Специалисты центра занимаются адаптацией животных, чтобы впоследствии выпустить их на волю. Так, в 2021 году в естественную среду обитания вернули 58 особей.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Также биологи центра проводят выезды по сообщениям граждан о случаях обнаружения диких животных в жилой застройке. Они оказывают им оперативную помощь и выпускают обратно в природу.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В 2021 году поступило около тысячи обращений на номер единой справочной службы с сообщениями о диких животных. Чаще всего москвичи сообщали о лисах, утках и хищных птицах.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Всего в центре реабилитации в течение года содержалось около 700 животных, среди которых – львы, волки, обезьяны и даже тигр.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Чаще всего крупные кошки попадают в центр в результате незаконной торговли и эксплуатации животных в сфере развлечений.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Справиться с подарком в виде живого символа года хозяевам обычно сложно, и они избавляются от животных. Так, сотрудники центра сталкивались со случаями, когда львят содержали в гараже или оставляли в переноске в центре Арбата.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Сегодняшняя звезда центра тигренок Нур поступил в руки специалистов в удручающем состоянии – тогда он был размером с кошку.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Сейчас Нур – это молодое дружелюбное животное, которое доверяет людям. Конечно, поиграть с ним нельзя, так как это опасно для человека.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Еще в питомнике очень много хищных птиц. Горожане спасают птенцов или по незнанию подбирают выпавших из гнезда малышей в парках, а потом передают в центр.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Здесь птицы проходят реабилитацию: их кормят, лечат травмы, они учатся летать в просторном вольере.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
После восстановления и взросления птиц выпускают на волю – обычно на природных территориях ТиНАО.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: обитатели центра реабилитации животных.
©
РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: обитатели центра реабилитации животных.
©
РИАМО
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Пелагия Тихонова
На фото: обитатели центра реабилитации животных.
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