РИАМО - 3 фев. Российская столица оказалась лидером, заняв первое место среди всех мегаполисов по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе городского процветания. Рейтинг опубликован программой ООН-Хабитат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В первую тройку в категории «Развитие инфраструктуры», кроме столицы России, вошли Гонконг и Париж.

«Наш город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети», — написал Собянин в своем персональном блоге.

Также лидерами в категории «Качество жизни» вместе с российским мегаполисом стали Сингапур и Гонконг.

По словам Собянина, столица смогла оказаться в числе лидеров из-за сильного образования в школах и вузах, а также серьезных позиций в сфере науки. Также это стало возможным из-за высокого качества общественного пространства Москвы.

«По комплексной оценке городского процветания Москва вошла в топ-3 мировых городов, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто», — добавил градоначальник.

Он подчеркнул, что указанный рейтинг создает универсальный индекс достижений мировых городов. Этот подход к измерению качества жизни близок властям российской столицы.

Собянин уточнил, что специалисты, которые составляли рейтинг, несколько лет наблюдали за показателями 54 крупнейших городов мира, из которых в итоговый индекс вошли 29 крупнейших мегаполисов Земли.

«Возможно, что полученные результаты вызовут некоторое удивление и даже недоверие у части экспертов. Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы», — резюмировал мэр.

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