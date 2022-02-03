РИАМО - 3 фев. Столичные власти приняли решение о премировании работников городских поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и омикроном. Распоряжение о выделении 1,5 млрд рублей для премирования сотрудников и закупки средств защиты подписал мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В четверг Собянин встретился с дежурными врачами и медсестрами городской поликлиники №68 на Малой Якиманке. Градоначальник отметил, что в последние недели амбулаторное звено испытывает невероятную нагрузку, так как в поликлиники каждый день приходят десятки тысяч людей с симптомами ОРВИ и коронавирусного штамма омикрон.
«Чтобы поддержать наших врачей, медицинских сестер и администраторов, сегодня я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на премирование работников поликлиник за самоотверженный труд на благо москвичей, а также на срочные закупки для амбулаторной службы», – заявил Собянин.
Мэр подчеркнул, что на текущий момент в столичных поликлиниках развернуты специальные отделения ОРВИ, в которых посменно работают почти 3 тыс. дежурных врачей, столько же медсестер и администраторов.
Пациентов принимают как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди каждый день с 08:00 до 20:00, но фактически прием осуществляется до последнего пациента.
За первые недели работы – с 17 января – отделения ОРВИ в московских поликлиниках приняли более 490 тыс. горожан.
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