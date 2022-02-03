РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. В подмосковной Балашихе продолжаются профилактические мероприятия в местах традиционного выхода населения на лед водных объектов. Вышедшим на лед жителям округа напоминают об опасностях, которые их подстерегают, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Рейды проводятся силами сотрудников противопожарно-спасательной службы и Главного управления гражданской защиты региона. За прошедшие сутки спасатели замерили лед на 52 водоемах Московской области. Толщина льда на них варьируется от полного отсутствия до 40 см.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, лед на ряде водоемов по-прежнему не пригоден для выхода на него человека.

«Среди них Москва-река в районе деревни Кукарино в Можайске, в Коломне и Бронницах, река Волга в Дубне, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Гнилуша в районе деревни Житнево городского округа Домодедово, река Клязьма в Орехово-Зуеве и река Ольховка в селе Ульянино городского округа Раменский», - уточнил Пестов.

Он отметил, что спасатели тщательно наблюдают за общей обстановкой, не уставая напоминать вышедшим на лед об опасностях, которые их подстерегают. Также Пестов рассказал о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при выходе на лед водоемов зимой.

"Выходя на лед, важно помнить, что под толщей снега могут быть скрыты промоины, проруби, майны. Поэтому лучше иметь с собой палку и простукивать ей впереди себя путь. На незнакомые водоемы, если нет представления, где проходит течение, лучше, по возможности, вообще не выходить. Течение подмывает лед изнутри, истончает его, и вес взрослого человека такой лед может не выдержать. Берегите себя», - заключил Пестов.