РИАМО - 3 фев. На железнодорожной станции Люблино – Сортировочное подошли к концу работы по подъему сошедших с рельс 8 порожних вагонов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Во время работ использовали 2 восстановительных поезда со станций Люблино-Сортировочное и Перово, также были привлечены 80 железнодорожников. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.

Инцидент произошел в 01:55. В результате схода вагонов пострадали двое сотрудников железнодорожной станции, они были госпитализированы. Одному из пострадавших госпитализация не потребовалась. Второй находится в больнице.

В результате схода было повреждено хозяйственное здание станции. Сейчас на станции продолжаются восстановительные работы на путевой инфраструктуре.



