РИАМО - 3 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что на массовых мероприятиях Владимир Путин появляется без маски из-за того, что принимаются все меры для обеспечения его безопасности, сообщает Газета.ru.

По его словам, все люди, которые контактируют с главой государства, проходят карантин. Кроме того, у них не один раз берут ПЦР-тест на коронавирус.

«Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», — подчеркнул пресс-секретарь.

В конце прошлого года президент России прошел ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт», а затем в рамках ревакцинации привился назальной вакциной от коронавируса.

В России за сутки выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом, что является новым антирекордом. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в РФ составляет 12 284 564.