РИАМО - 3 фев. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков считает, что сегодня у популярного видеохостинга YouTube существует две проблемы, которые нужно решать, сообщает Газета.ru.

Первая проблема — воровство авторских прав. Многие люди массово заявляют права на произведения, которые на самом деле им не принадлежат.

«Например, у гимна СССР порядка 11 лицензиатов, у гимна РФ в исполнении президента и народных артистов России около 5. Вы представляете, какая наглость иметь права на такого рода произведения», – сказал эксперт.

Специалист также добавил, что заработок от одной композиции могут делить сразу несколько владельцев прав. Видеохостинг просит подтверждающие документы лишь для нескольких произведений, а потом «верит авторам на слово» и предлагает заявлять права на любые произведения на платформе без документального подтверждения.

Зыков отметил, что есть ряд компаний, который занимается таким воровством. К примеру, к ним относятся «ВКонтакте», Pikabu и Facebook. Из этого следует вторая проблема — периодически эти правообладатели блокируют видеозаписи, на которых нет их произведений.

«Скорее всего это происходит случайно, потому что они не заинтересованы в блокировке — им нужно зарабатывать деньги. При этом, когда ваше видео блокируют вот таким способом, у вас нет возможности связаться с автором, нет контактов и нет формы обратной связи», — сказал Зыков.

АППСИМ предложила обязать YouTube, а также TikTok раскрывать причину блокировки и контакты тех, кто подал жалобу из-за авторских прав.