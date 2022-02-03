РИАМО - 3 фев. Спасенную в Талдомском городском округе молодую лосиху выпустили в естественную среду обитания после лечения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский напомнил, что 28 января молодая лосиха провалилась под лед на канале им. Москвы, а спасатели вытащили ее на берег.

После инцидента животное направили для лечения в МГОО-ГО «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Ветеринары провели клинический осмотр лосихи и поставили диагноз — переохлаждение организма. После лечения состояние здоровья животного намного улучшилось, лосенка признали клинически здоровым и выпустили в лес.