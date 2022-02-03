РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В Подольске взяли на контроль вопрос по устранению замечаний, выявленных при вывозе мусора в деревне Булатово, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Виталий Серяков.

В четверг в рамках контроля очистки от снега территории и вывоза ТКО сотрудниками территориального отдела «Дубровицкий» совместно с депутатом округа Юрием Стрелковым в деревне Булатово состоялась встреча со старостой и жителями.

«В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы. Замечания по своевременному вывозу ТКО взяты на контроль», - написал Серяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».