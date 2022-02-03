РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В подмосковном Подольске толщина льда на реке Пахре остается в пределах 12-18 см, замер проводится в рамках акции «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области.

По состоянию на 2 февраля, на реке Пахре в черте поселка Дубровицы толщина льда достигает 12-18 см, в городском округе Домодедово на реке Гнилуше в районе деревни Житнево - от 5 до 12 см. В регионе продолжается раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду.