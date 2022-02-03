РИАМО - 3 фев. Следователи организовали проведение доследственной проверки по ситуации с обрушением части потолочного перекрытия на 71-летнюю пенсионерку в квартире многоэтажного дома в Долгопрудном, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. В ближайшее время следователи опросят жильцов квартиры, истребуют всю необходимую документацию для изучения и оценки. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в квартире одного из многоэтажных домов Долгопрудного потолок обрушился на голову пенсионерки. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать протекающая крыша.

После обрушения потолка в квартире, в которой помимо пенсионерки проживает многодетная семья, стала заливать вода.

Ситуацию уже начали проверять различные ведомства. Помимо специалистов СК, на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры, представители управляющей компании и территориального отдела Госжилинспекции Подмосковья.