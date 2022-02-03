Столичные власти сообщили, что к 2025 году планируют сделать весь общественный транспорт в пределах Садового кольца электрическим. Москва идет к этому постепенно: за последние годы город заключил контракты на поставку 1000 электробусов, 100 зарядных станций, а также на их обслуживание. Впрочем, эксперты отмечают, что у электрического транспорта есть не только достоинства, но и недостатки. К чему приведет массовая замена обычных автобусов на электрические, выяснил корреспондент РИАМО.

Большие планы

С 2018 года столица заключила семь контрактов жизненного цикла на 60,6 миллиарда рублей на поставку 1000 электробусов, 100 зарядных станций, а также на их обслуживание — об этом в середине января сообщила мэрия Москвы. Последние два контракта на 24,1 миллиарда рублей заключили в 2021 году: по ним в город поставят 400 электробусов. Так что столица уверенно идет к массовому использованию общественного транспорта на электричестве — в 2022 году власти планируют закупить еще 500 таких машин.

Но не только электробусам уделяют внимание в Москве: город также подписал два контракта жизненного цикла на закупку 1432 вагонов метро на сумму почти 275 миллиардов рублей. Кроме того, по контрактам жизненного цикла в столицу поставят 504 трамвайных вагона нового поколения. Поставщик обеспечит их обслуживание и ремонт в течение 30 лет.

Всего в Москве объем соглашений в сфере государственно-частного партнерства достигает более 1,1 триллиона рублей. Более 118 миллиардов рублей приходится на концессионные проекты, а на контракты жизненного цикла — свыше 527 миллиардов рублей. 450 миллиардов рублей приходится на контракты жизненного цикла в сфере транспорта. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, использование контрактов жизненного цикла помогает предоставлять жителям мегаполиса качественный сервис.

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С акцентом на электричество

пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Как рассказал РИАМО председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Московской областной думы Олег Гаджиев, в минувшем январе была утверждена «Стратегия развития транспортной системы Москвы и Московской области на период до 2035 года», в которой электротранспорту уделяется особое внимание.

По словам Гаджиева, у электрического общественного транспорта можно выделить три главных плюса. Первый из них — экологичность.

«Более 80% загрязнения атмосферы Москвы и Московской области дает автотранспорт, замена которого на электрический даст постепенное сокращение вредных выбросов», — говорит депутат.

Еще одно положительное последствие увеличения доли электротранспорта в столице —снижение уровня шума, особенно в центральной части Москвы. Меньшее количество механизмов передач и движимых частей в электродвигателях существенно сократит шум от работающего транспорта, на который сегодня поступает большое количество жалоб от жителей многоквартирных домов, расположенных вдоль магистралей.

«Третий немаловажный плюс — это экономия расходов бюджета столицы на топливо, ремонт и эксплуатацию, поскольку обслуживание электротранспорта обходится значительно дешевле», — отмечает Гаджиев.

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Преемники троллейбусов

По словам экспертов, опрошенных РИАМО, курс на электрификацию общественного транспорта московские власти взяли уже давно. Как говорит доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян, прежде всего это выразилось в полной замене троллейбусов электробусами. Достоинствами последних оказалась их маневренность, позволяющая легко обходить препятствия в потоке транспорта.

«Благодаря внедрению электробусов столичные власти получили возможность облагородить город: электробусам не нужны контактные линии проводов, которые убрали с городских улиц», — рассказывает Хачатурян.

В свою очередь генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что на сегодняшний день в Москве электробусы курсируют по 42 маршрутам, 33 из которых раньше обеспечивались традиционными транспортными единицами на дизельном топливе. Правда, в столице на данный момент не так много электрозарядок, что пока сдерживает развитие электротранспорта.

«Однако в 2022 году число электрозарядок в городе должно увеличиться — на эти цели правительство Москвы выделило 130 миллионов рублей для строительства 50 электрозарядочных станций», — говорит Хачатурян. Все эти работы будут проходить в соответствии с новым городским стандартом, утвержденным столичным Дептрансом.

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Обратная сторона электробусов

Впрочем, при массовой замене привычного общественного транспорта на электрический может возникнуть ряд трудностей, предупреждает руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Александр Багрецов.

«К примеру, из-за конструктивных особенностей термостатирования электробусы плохо выдерживают очень низкие (-15 градусов и ниже) и очень высокие температуры. В таких климатических ситуациях увеличивается их риск выхода из строя», — объясняет собеседник РИАМО.

По словам Багрецова, при массовом введении электробусов экономия бюджетных средств может оказаться мнимой: при использовании электробусов для закрытия одного маршрута потребуется парк машин в два-три раза больше, чем при использовании автобусов или троллейбусов.

«Это объясняется необходимостью зарядки электробусов каждые 60 километров (половина смены), а то и чаще. Соответственно, потребуется в четыре-шесть раз увеличить штат водителей. В итоге массовое введение электробусов может повлечь за собой увеличение бюджетных расходов и рост стоимости проезда», — предупреждает эксперт.

По мнению Михаила Хачатуряна, решение перевести общественный транспорт на электричество только в пределах Садового кольца можно объяснить потенциальным снижением расстояния, которое электробусы могут проходить без подзарядки в зимнее время.

«Причина в том, что в пределах Садового кольца протяженность маршрутов не такая большая, как в других районах города», — предполагает Хачатурян.

По мнению Александра Багрецова, несколько преувеличен и экологический эффект от электробусов, поскольку зимой в этом транспорте работают дизельные отопители с низким экологическим классом. Кроме того, в мире нет безопасной технологии для утилизации электробусных батарей по приемлемой цене, а срок их службы составляет всего семь лет.

Однако, как отмечает Михаил Хачатурян, электрификация общественного транспорта — это устойчивый тренд. В перспективе ближайшего десятилетия зона использования электротранспорта в Москве будет только расширяться.

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