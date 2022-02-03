РИАМО - 3 фев. Сотрудниками ветслужбы Подмосковья за прошлый год было проведено свыше 28 тыс. исследований пищевой продукции на люминоскопе, а с начала этого года - более 1,5 тыс. исследований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы в регионе проводятся дополнительные исследования пищевой продукции на люминоскопе «Филин». Данный метод исследования пищевой продукции отличается высокой чувствительностью и быстротой. Он показывает порчу и фальсификацию продуктов. С помощью люминоскопа просто сделать заключение о качестве продуктов и, следовательно, предупредить отравление.

Люминесцентным методом специалисты исследуют молоко и молочную продукцию, определяют фальсификацию продуктов, например, разбавление молока водой, а еще бактериальную обсемененность творога.

На приборе также проверяют мясо, рыбу, мясные и рыбные продукты, картофель и иные овощи. Так, прибор помогает определить подмороженные овощи.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что такое лабораторное исследование позволяет контролировать качество пищевой продукции, которую продают на территории региона.