РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Победителей конкурса детских экологических проектов «ЭкоПодмосковье» наградили в Балашихе, работы оценивали в 3 возрастных категориях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония награждения прошла в центре развития «Точка роста» в микрорайоне Железнодорожный. Награды юным участникам конкурса вручил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Более 5 тыс. участников от 4 до 16 лет из разных городов Подмосковья представили свои рисунки и видеоролики на тему экологии и бережного отношения к природе. Конкурс детских экологических проектов «ЭкоПодмосковье» состоялся в 5-й раз.

По словам парламентария, экологическое воспитание подрастающего поколения является важной задачей. Дети учатся понимать, что такое экологические нормы, и соблюдать их.

«Многие работы участников конкурса ставят нам, взрослым, ультиматум — важно что-то предпринимать, чтобы спасать животных, растения, иначе со временем они могут остаться только на фотографиях и рисунках», — сказал Шапкин.

Работы участников отбирали представители Общественной палаты региона, Всероссийского экологического общества, а также члены комитета по имущественным отношениям, экологии и природопользованию Мособлдумы.

В номинации «Видео» жюри выбрало 40 победителей, среди них — воспитанники центра развития «Точка роста». В своем ролике дети показали, как можно экологично отметить Новый год.

Преподаватель биологии и экологии Наталья Митрофанова пояснила, что четверо учащихся представили спектакль, где у каждого была роль какого-то животного — ежика, медвежонка и других. Звери обсуждали, как им экологично отпраздновать Новый год. Наряжать пластиковую елку или срубать дерево было нельзя, поэтому они придумали сделать елочку из подручных материалов и украсить ее самодельными игрушками.

Увлекательные уроки по экологии в центре развития «Точка роста» проходят в игровой форме. Дошкольники учатся разделять мусор, изучают природные ресурсы, а также участвуют в экологических конкурсах и проектах.

Ежегодный конкурс «ЭкоПодмосковье» создан для экологического просвещение подрастающего поколения, воспитания бережного отношения к природе, а также внедрения принципов раздельного сбора и утилизации отходов потребления. Участвовать в конкурсе могут дети от 4 до 17 лет. Работы оценивают в 3 возрастных категориях: до 7 лет, от 8 до 12 лет и от 13 и старше, а также в номинациях: рисунки и экоплакаты, видеоролики и фотографии.