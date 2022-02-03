РИАМО - 3 фев. На телеканале ТНТ скоро выйдет очередной сезон популярного шоу «Холостяк». Девушки будут сражаться за сердца двух мужчин, один из них – бизнесмен Александр Гранков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новый сезон удивит зрителей обновленным форматом. В нем будут участвовать 27-летний фермер Гранков, а имя второго холостяка не называется.

Немного изменятся и правила. Девушки сами будут решать, за кого бороться. Премьера назначена на весну.

Ранее в шоу принимали участие певец Егор Крид, рэпер Тимати, комик Тимур Батрутдинов и другие.