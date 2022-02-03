РИАМО - 3 фев. За прошедшие сутки в столичные поликлиники Москвы обратили почти 70 тыс. горожан с симптомами ОРВИ для консультаций, сообщает пресс-служба социального комплекса города.

Также за сутки московские врачи провели почти 31 тыс. аудиоконсультаций для горожан с признаками простуды. А с 28 января было открыто свыше 14 тыс. больничных.

За минувшие сутки в Москве подтвердили 26 904 новых случая коронавируса, это рекордный показатель за все время пандемии.

В городе на этой неделе началась вакцинации подростков от коронавируса. Прививки делают несовершеннолетним жителям столицы в возрасте 12-17 лет. Их прививают отечественной вакциной «Спутник М».