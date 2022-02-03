РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В микрорайоне Климовск Подольска возложили цветы к памятному камню 273-й Стрелковой дивизии в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Ежегодно к памятному камню 273-й Стрелковой дивизии приходят сотрудники музея, депутат фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь, учащиеся и сотрудники УСЦ «Юность». Все желающие возлагают цветы и вспоминают героев битвы за Сталинград и их подвиги.

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение в 1943 году коренным образом изменило ход войны и стало предвестником Победы советских войск над гитлеровской Германией.

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она длилась 200 дней: началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года.