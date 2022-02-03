РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Жители подмосковного Подольска смогут закрыть свои больничные листы с 4 февраля через единый номер 122, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Прием вызовов от населения через региональный кол-центр по номеру 122 или ЕПГУ осуществляется круглосуточно. В поликлиниках Подольска в «чистой зоне» работают кабинеты дежурного врача, где прием ведется без записи в порядке живой очереди. С 4 февраля через кол-центр по номеру 122 начнется закрытие листков нетрудоспособности дистанционно.

Телефоны горячих линий ГБУЗ МО «ПОКБ» для обращения пациентов: 8(925)583-30-62, 8(925) 583-29-20, 8(996)965-40-57 (обособленное структурное подразделение №1); 8(496)763-28-03, 8(496)769-58-87, 8(496)757-69-21 (ОСП №2); 8(496)754-34-32 (ОСП №3); 8(496)753-42-52 #211, 8(496)753-42-45 #315 (ОСП №4); 8(929)574-69-70 (ОСП №5); 8(496)760-15-54 (ОСП №6); 8(903)194-82-12, 8(496)760-74-80 (ОСП №7); 8(916)333-92-27, 8(496)753-42-52 #336, 8(496)753-42-52 #341 (взрослая поликлиника на улице Ленинградской, 9).