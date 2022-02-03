РИАМО - 3 фев. Прошедший год вошел в семерку самых теплых в мире за всю историю метеонаблюдений, в РФ 2021-й попал в число 15 самых теплых, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прошедший год был анормально теплый, но холоднее по территории России, чем рекордно теплый 2020 год, в среднем на 2 градуса. И вошел в 15 самых теплых», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в целом минувший год вошел в семерку самых теплых на планете с начала метеонаблюдений. Через несколько месяцев специалисты подсчитают, какое именно место он занял, однако самым теплым его назвать точно нельзя.

«Истекший год был очень богат на опасные явления. <...> Вы можете вспомнить и начало года, когда очень похолодало на юго-востоке США, невероятное тепло летом было в северных регионах Канады, там температура повысилась почти до 50 градусов», - добавил Вильфанд.

Он напомнил о необычно жаркой погоде в 2021 году на юге западной Европы, когда термометры показывали около 50 градусов. Колоссальные разрушения принесли центру Европы ливни, запомнился и снег в Сахаре. Сложная климатическая ситуация наблюдалась и в России.

«В нашей стране прошедший год был самым богатым на опасные явления - 1205, это очень много, 415 имели очевидные негативные экономические последствия», - подчеркнул Вильфанд.

По его словам, точность прогнозов опасных метеоявлений в России превысила 95%.

«Это очень хороший показатель. Росгидромет выходит на одно из первых мест по этому показателю», - заключил Вильфанд.