РИАМО - 3 фев. На улице Мичурина в Дубне появился яхт-клуб с помещениями для временного проживания, он расположился на берегу реки Волги, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Яхт-клуб предназначен для временного пребывания спортсменов, любителей регат, жителей и гостей Дубны. Там сделали причалы для стоянки судов с местами для отдыха. В яхт-клубе будет обустроено пространство для проведения совместного досуга и спа-комплекс.

Открытие яхт-клуба планируется провести в этом году.

Также застройщик благоустроил набережную реки Волги, которая находится между зданием яхт-клуба и береговой полосой.

Проект находился на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Объем инвестиций данного объекта к открытию составит 100 млн рублей. Там появилось 5 рабочих мест.