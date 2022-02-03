РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Дом №14 в составе жилого комплекса «Каскад Парк – 2» в деревне Бережки городского округа Подольск поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Это позволит 10 участникам долевого строительства оформить права собственности на квартиры и зарегистрироваться по месту жительства.

Строительство объекта должно было завершиться в 2019 году, но застройщик перенес сроки сдачи на 2021 год. Правительство Московской области в лице министерства жилищной политики региона взяло объект на контроль и активно сопровождало застройщика ООО «Бережки» на всех этапах завершения строительства.