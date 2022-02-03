РИАМО - 3 фев. За последнюю неделю января поступило 428 обращений от жителей Московской области с просьбами отловить бездомных собак. 368 собак забрали и поместили на карантин, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Вопросы, связанные с нахождением бездомных собак и их контролем, в последнее время на территории региона становятся все актуальнее.

«Нашли и щенков, и взрослых особей, 368 собак забрали и поместили на карантин. Перед тем, как вернуться к жизни на воле, они пройдут вакцинацию, обработку от экто- и эндопаразитов, стерилизацию/кастрацию. Очень важно найти баланс между безопасностью людей и гуманным отношением к животным», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он отметил, что в прошлом году в области привили от бешенства и стерилизовали более 14 тыс. собак, для 500 нашли хозяев и дом. Работа в этом направлении будет продолжена.

«Акцент будет сделан на пожизненное содержание агрессивных собак и изъятие животных с детских площадок, школ детских садов и мест массового нахождения наших жителей», - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Ранее кинологи советовали не прикармливать бездомных собак, а в случае их обнаружения сообщать в администрацию муниципалитета.