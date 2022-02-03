РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Ранее судимый мужчина взял в ремонт мобильный телефон жительницы Балашихи и перевел через ее онлайн-банк более 500 тыс. рублей на свой счет, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 32-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что с ее банковского счета было похищено более 500 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 30-летний местный житель.

«Установлено, что правонарушитель взял в ремонт мобильный телефон девушки, и, получив доступ к мобильному банку, завладел денежными средствами, принадлежащими заявительнице», – подчеркнула Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Балашихинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.