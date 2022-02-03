РИАМО - 3 фев. Режиссер и сценарист Виктор Мережко был личностью большого масштаба и старался помогать своим друзьям, когда они попадали в сложные ситуации. Кроме того, сценарии Виктора Мережко брали в работу лучшие режиссеры, сообщил художник Никас Сафронов.

В столице в четверг простились с Мережко, который умер 30 января в возрасте 84 лет. Церемонию прощания в Центральном доме кинематографистов посетили друзья, коллеги, родственники и поклонники режиссера и сценариста.

«Он умел быть другом, умел переживать за друзей, когда они попадали в сложную ситуацию, старался помочь. Вообще он такой всесторонний, <…> личность такого большого масштаба. Он попадал в тему, в народ», - сказал Сафронов.

Он добавил, что сценарии Виктора Мережко экранизировали лучшие режиссеры – от Сергея Никоненко до Никиты Михалкова.

По сценариям Мережко было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов, среди них «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и другие.