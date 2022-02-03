РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 фев. В рамках проекта «Родительский контроль» в школе №2 городского округа Котельники проверили качество питания, оно организовано на высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверку осуществила заместитель главы администрации городского округа Мария Галузо совместно с родителями учеников и сотрудниками управления образованием.

На момент посещения на завтрак подали омлет с хлебом, чай и выпечку. Питание очень вкусное - это единогласно подтвердили ученики школы.