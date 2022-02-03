РИАМО - 3 фев. Омикрон-штамм коронавируса не имеет специфических симптомов, которыми обладали прежние подвиды этой инфекции. Симптоматика данной мутации больше похожа на ОРВИ, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Инкубационный период сократился до 7 дней. Симптоматика во многом схожа с ОРВИ - температура, выделения из носа, слабость. Каких-то специфических симптомов, по которым могли бы выделять волны (как исчезновение обоняния) - их почти нет. Это в основном лихорадка, интоксикация», - сказал Проценко на прямой линии kp.ru.

Также он сообщил, что в больницу при инфицировании этим штаммом попадают пациенты всех возрастов. Однако, как и прежде, чаще всего – пожилые люди.

По словам Проценко, пенсионеры болеют омикроном с сопутствующей патологией – у них наблюдается длительная лихорадка. Также эта мутация «бьет» по хроническим болезням.

За минувшие сутки в Москве подтвердили 26 904 новых случая коронавируса, это рекордный показатель за все время пандемии.