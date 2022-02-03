РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. В городском округе Мытищи в микрорайоне Пироговский выявили ряд недостатков по содержанию территории, сообщил заместитель главы администрации горокруга Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.
Алексей Калинин совместно с директором МКУ «ТУ «Пироговский» Александром Ямпольским, сотрудниками отделов ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, а также жителями мкрн Пироговский провел мониторинг очистки от снега подъездных путей и подходов к поликлинике, детскому саду, начальной школе, Дому культуры.
Также осмотрели центральный сквер, детские площадки, находящиеся на обслуживании учреждения. Был выявлен ряд недостатков по содержанию территории, руководителям отделов даны поручения об их устранении.
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