РИАМО - 3 фев. В Московской области перед судом предстанут два члена банды, обвиняемые в совершении серии преступлений, они орудовали в регионе с 1997 года, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В мае 1997 года на территории Московского региона появилась банда, которая занималась вымогательством денег у коммерсантов, убийствами и совершением иных преступлений.

Для реализации задуманного обвиняемые использовали при совершении нападений огнестрельное оружие и взрывные устройства различного типа.

Действовали члены банды с 1997 года по февраль 2021 года, совершая преступления на территории Московской, Ярославской и Костромской областей.

Например, в августе 2012 года один из обвиняемых передал второму ружье для убийства риелтора, который сокрыл доходы, часть с которых предназначалась для выплаты членам банды. Приехав в частный дом в деревне Торгашино Сергиево-Посадского района (сейчас - Сергиево-Посадский округ), где проживал потерпевший, мужчина выстрелил в него, и тот скончался на месте происшествия.

Ранее в отношении двух других членов данной банды уголовное дело было выделено в отдельное производство и приговором Московского областного суда они были признаны виновными и приговорены к 10 и 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.