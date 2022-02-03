РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. В Люберецкой картинной галерее в рамках партийного проекта «Единой России» весной откроется выставка художника Николая Шурганова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вдова художника Маргарита Шурганова передала учреждению 13 картин.

«Николай Ильич завещал свои картины галерее. До этого времени они хранились в ДК «Энергетик» в Дзержинском. И вот – перевезены в Люберцы», – сказала Шурганова.

Заниматься живописью Шурганов начал в конце 1960-х годов. В процессе становления создал свой собственный арт-стиль – самвелитизм. Для него характерны светлая колористическая гамма, плавные линии.

«Картины Николая Шурганова находятся в галереях и частных коллекциях в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Амстердаме, Токио и других городах мира. Люберцам несказанно повезло иметь на хранении его работы. В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» они готовятся предстать перед жителями в отдельной экспозиции», – сказал координатор проекта, член «Единой России» Ильдар Невмятуллин.