РИАМО - 3 фев. Виктор Мережко создавал сценарии, в которых отражал правду жизни и дух эпохи, сообщил президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский.

В четверг Москва простилась с режиссером, сценаристом, драматургом Виктором Мережко, который ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

«Виктор Иванович сочинял сценарии, которые границ не знают, ту самую правду жизни, которую мы ищем даже в сказках. Эпоха никуда не уходит, она остается с нами в историях, которые нам в ней рассказали. Мережко был одним из немногих сценаристов, чьим голосом говорило время», - сказал Алешковский на церемонии прощания.

Он также отметил значимость личности Мережко для следующих поколений сценаристов.

«Это честь для будущих сценаристов - стать частью целого, в котором состоял Виктор Мережко. Мастер, у которого надо учиться искусству жизни и кино», - добавил Алешковский.

Своими воспоминаниями о Мережко поделился и каскадер Игорь Панин.

«В нем была эта удаль человеческая, энергия жить, любить. Он мог поделиться ею, настолько он любил жизнь во всех ее проявлениях. <…> Не всем дано передать эту энергию жизни», - сказал Панин.

Виктора Мережко прославили фильмы «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и другие. По сценариям Мережко снято более полусотни кинолент.